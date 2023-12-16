Теракт на Закарпатье и военная помощь от Литвы: новости за 15 декабря

На Закарпатье произошел теракт в здании сельского совета. Литва же передала Украине новый пакет военной помощи и отремонтированные танки Leopard.
РБК-Украина собрала главные новости за 15 декабря.
Война РФ против Украины
Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Они будут направлены на выплаты пенсий, зарплат и других приоритетных направлений. Основная часть этого пакета финансирования – это средства правительства Японии (1,086 млрд долларов). Другая часть – это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном. Умеров пригласил Турцию присоединиться к морской коалиции по укреплению безопасности в Черном море.
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керековского сельского совета Мукачевского района. В результате взрыва пострадали 26 человек.
Все подробности подрыва в сельсовете в Закарпатье - узнайте в материале РБК-Украина.
Правительство Британии решило ввести ограничения против российского "Новикомбанка". Коммерческий банк подлежит замораживанию активов и запрету корреспондентских банковских операций.
Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования.
Вооруженные силы Литвы передали Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов в переносные противотанковые гранатометы малой дальности. В комплект также вошли около тысячи складных раскладушек.
Кроме того, Литва отремонтировала первые танки Leopard 2 для Украины, поврежденные в ходе войны против России. Вскоре их вернут на фронт.
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