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Теракт на Закарпатье и военная помощь от Литвы: новости за 15 декабря

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

На Закарпатье произошел теракт в здании сельского совета. Литва же передала Украине новый пакет военной помощи и отремонтированные танки Leopard.

РБК-Украина собрала главные новости за 15 декабря.

Война РФ против Украины

Всемирный банк выделяет Украине более 1 млрд долларов

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Они будут направлены на выплаты пенсий, зарплат и других приоритетных направлений. Основная часть этого пакета финансирования – это средства правительства Японии (1,086 млрд долларов). Другая часть – это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Умеров предложил Турции присоединиться к морской коалиции

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном. Умеров пригласил Турцию присоединиться к морской коалиции по укреплению безопасности в Черном море.

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керековского сельского совета Мукачевского района. В результате взрыва пострадали 26 человек.

Все подробности подрыва в сельсовете в Закарпатье - узнайте в материале РБК-Украина.

Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"

Правительство Британии решило ввести ограничения против российского "Новикомбанка". Коммерческий банк подлежит замораживанию активов и запрету корреспондентских банковских операций.

Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования

Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования.

Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Вооруженные силы Литвы передали Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов в переносные противотанковые гранатометы малой дальности. В комплект также вошли около тысячи складных раскладушек.

Кроме того, Литва отремонтировала первые танки Leopard 2 для Украины, поврежденные в ходе войны против России. Вскоре их вернут на фронт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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