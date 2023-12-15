RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Теракт на Закарпатье. СБУ расследует подрыв гранат в сельсовете, устанавливают свидетелей

Фото: СБУ начала расследовать подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Следователи Службы безопасности начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Событие квалифицировали как теракт.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Так, предварительно действия мужчины, совершившего подрыв, квалифицированно по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

Также принимаются безотлагательные меры по выяснению всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы взрывателя.

Вместе с тем, Национальная полиция дополнительно расследует это преступление по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, что сегодня на Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Пока известно о 26 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии. Также медики реанимируют мужчину, взорвавшего гранаты.

Также источники РБК-Украина назвали имя взрывателя, а в сети публиковали кадры с места событий.

Все подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье - узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЗакарпатьеТерактВзрыв