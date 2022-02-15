Теракт біля каналу "Еспресо" в Києві: слідство завершено, виконавців оголосили в розшук

"Завершено спеціальне досудове розслідування відносно двох осіб, які підозрюються в організації та вчиненні терористичного акту біля телеканалу "Еспресо", - йдеться в повідомленні.

Що встановило слідство

За матеріалами слідства, підозрювані - громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджану, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, вчинили теракт з метою посягання на життя народного депутата України Ігоря Мосійчука.

Так, після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Білорусь до РФ, а інший - через пункт пропуску "Каланчак" до тимчасово окупованого Криму. Наразі вони оголошені у розшук.

Правоохоронцям також вдалося встановити особу пособника, яка надавала допомогу у виготовленні вибухівки. Це мешканець міста Києва, обвинувальний акт відносно якого вже перебуває на розгляді в Солом’янському районному суді м. Києва

Зокрема, через переховування від слідства двом виконавцям заочно повідомлено про підозру та отримано дозвіл суду на здійснення відносно них спеціального досудового розслідування.

Наразі слідство відносно цих осіб завершено та оголошено про виконання вимог ст. 290 КПКУ, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

Допитано понад 800 свідків та перевірено близько 10 тисяч телефонних номерів

Так, в межах досудового розслідування було допитано понад 800 свідків, опрацьовано відеозаписи з 112 камер спостереження, проаналізовано телефонні трафіки понад 10 000 абонентів мобільного зв’язку, а також проведено 25 судових експертиз.

Передісторія

Теракт стався 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в м. Києві, коли нардеп Ігор Мосійчук разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі.

Так, для замаху зловмисники використали саморобний вибуховий пристрій, який приховали у мопеді, залишеному біля входу в приміщення телеканалу.

Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою. Охоронець народного депутата, а також ще один випадковий перехожий від отриманих поранень загинули.