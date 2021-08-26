Теракт біля аеропорту Кабулу: кількість загиблих військових США зросла до 10

Кількість американських військових, які загинули внаслідок теракту біля аеропорту Кабулу , зросла. Наразі є інформація про 10 загиблих військовослужбовців армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Fox News .

За інформацією чиновників, імена яких не називаються, в результаті атаки терориста-смертника біля аеропорту в столиці Афганістану загинули щонайменше 10 морських піхотинців та солдатів.

Пентагон наразі не повідомляє про кількість жертв серед американських військових, але підтверджує, що солдати США є серед загиблих в результаті теракту.