Теракт у Відні: посольство перевіряє, чи немає серед постраждалих українців

Посольство України в Австрії перевіряє, чи немає серед постраждалих в результаті теракту у Відні українських громадян. Також українцям дали рекомендації.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Громадянам України, які знаходяться у Відні, радять не виходити з дому без потреби і не відвідувати центральні райони міста. У разі потрапляння В надзвичайну ситуацію просять звертатися на гарячу лінію посольства: +431479717252.

У разі, якщо у когось є відомості про українців, які потребують допомоги чи могли постраждати в результаті теракту, просять повідомити на електронну пошту: emb_at@mfa.gov.ua.

Раніше РБК-Україна писало, що в зоні теракту у Відні перебували четверо українських студентів. Ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Відні відбулися терористичні атаки відразу в шести локаціях, в тому числі і на центральній площі Грабен. За останніми даними, в результаті атаки загинули чотири людини, ще 17 отримали поранення. Правоохоронці ліквідували одного з нападників, ще чотирьох затримали.

Як повідомляло РБК-Україна, відповідальність за теракт взяли джихадисти. За їх словами, стрілянина у Відні - це помста Австрії за участь в коаліції з США по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".