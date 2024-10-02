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Теракт в Тель-Авиве: среди раненых есть украинка

Фото: в теракте в Тель-Авиве 1 октября пострадала украинка (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за теракта в Тель-Авиве семь людей погибли, еще 16 пострадали. Среди раненых - украинка.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Хочу сказать, что, к сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", - рассказал он.

По словам Корнийчука, консул посетит пострадавшую сегодня или завтра, по предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.

Он также отметил, что сейчас в Израиле остается около 15 тысяч украинцев, стоящих на консульском учете, но в целом эта цифра гораздо больше.

Теракты в Израиле

1 октября в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. Первоначально сообщалось про четверых погибших и семерых пострадавших. Позже число жертв и раненых возросло.

Отметим, что в Израиле время от времени происходят теракты. Например, 30 ноября 2023 года в Иерусалиме неизвестные устроили стрельбу возле автобусной остановки, расположенной недалеко от въезда в город. Сообщалось о 8 раненых и одной погибшей.

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ИзраильТерактТель-Авив