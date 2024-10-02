Теракт в Тель-Авиве: среди раненых есть украинка

"Хочу сказать, что, к сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", - рассказал он.

По словам Корнийчука, консул посетит пострадавшую сегодня или завтра, по предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.

Он также отметил, что сейчас в Израиле остается около 15 тысяч украинцев, стоящих на консульском учете, но в целом эта цифра гораздо больше.