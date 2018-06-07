Теракт в Стокгольмі: нападника засудили до довічного ув'язнення

Під час судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття

Шведський суд сьогодні, 7 червня, засудив до довічного ув'язнення громадянина Узбекистану Рахмата Акілова, який вчинив у Стокгольмі в квітні 2017 року наїзд на людей, в результаті якого загинуло п'ятеро осіб. Про це повідомляє AFP.

"Стокгольмський суд засудив чоловіка, який скоїв наїзд на людей, до довічного ув'язнення за тероризм", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Stockholm court sentences truck attacker to life in prison for terrorism pic.twitter.com/dN954jodn8 — AFP news agency (@AFP) 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, внаслідок нападу було вбито трьох шведів, в тому числі 11-річну дівчинку, а також 41-річного британця і 31-річну бельгійку. Ще десять осіб отримали поранення.

7 квітня 2017 року поліція затримала ймовірного виконавця теракту в Стокгольмі, а 11 квітня він визнав свою провину.

Під час судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття.