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Інтерв'ю

Теракт в Стокгольмі: нападника засудили до довічного ув'язнення

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 14:17
Фото: підозрюваний у теракті (polisen.se)
Фото: підозрюваний у теракті (polisen.se)

Під час судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття

Шведський суд сьогодні, 7 червня, засудив до довічного ув'язнення громадянина Узбекистану Рахмата Акілова, який вчинив у Стокгольмі в квітні 2017 року наїзд на людей, в результаті якого загинуло п'ятеро осіб. Про це повідомляє AFP.

"Стокгольмський суд засудив чоловіка, який скоїв наїзд на людей, до довічного ув'язнення за тероризм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нападу було вбито трьох шведів, в тому числі 11-річну дівчинку, а також 41-річного британця і 31-річну бельгійку. Ще десять осіб отримали поранення.

7 квітня 2017 року поліція затримала ймовірного виконавця теракту в Стокгольмі, а 11 квітня він визнав свою провину.

Під час судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття.

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Теги публікації: Стокгольм, довічне ув'язнення, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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