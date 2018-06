Теракт в Стокгольмі: нападника засудили до довічного ув'язнення

Під час судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття

Шведський суд сьогодні, 7 червня, засудив до довічного ув'язнення громадянина Узбекистану Рахмата Акілова, який вчинив у Стокгольмі в квітні 2017 року наїзд на людей, в результаті якого загинуло п'ятеро осіб. Про це повідомляє AFP.

"Стокгольмський суд засудив чоловіка, який скоїв наїзд на людей, до довічного ув'язнення за тероризм", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Stockholm court sentences truck attacker to life in prison for terrorism pic.twitter.com/dN954jodn8