RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Сомалі бойовики напали на колону ООН, є жертви

Автор: РБК-Україна

В результаті потужного вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, в четвер, 25 листопада, щонайменше вісім людей загинули і 23 людини, включаючи школярів, отримали поранення. Підірвана місцева школа і госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сомалійське ісламістське угруповання "Аль-Шабааб" здійснило напад на проїжджаючу колону організації Об'єднаних Націй", - заявив офіційний представник групи з військових операцій Абдіасіс Абу Мусаб.

У поліції повідомили, що теракт організував терорист-смертник, який влетів на своєму автомобілі, завантаженому вибухівкою, в колону представників ООН. Вибух був настільки потужним, що обрушилися стіни сусідньої початкової та середньої школи Мукассар, а також лікарні. Крім того, були сильно пошкоджені автомобілі в цьому районі.

"Спочатку нас знесло вибуховою хвилею, а потім оглушила стрілянина", - розповів медбрат з прилеглої лікарні Мохамед Хусейн, уточнивши, що його витягли з-під уламків стелі.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 20 серпня в столиці Сомалі, Могадішо терорист-смертник підірвався біля будівлі штаб-квартири національної розвідки. Загинули щонайменше п'ятеро людей, включаючи терориста. Крім загиблих, 12 осіб отримали поранення.

Попередньо, терористична акція проведена бойовиками з угруповання "Аш-Шабаб".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сомали