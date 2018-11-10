ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Теракт в Сомалі: кількість жертв зросла до 39

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 10:29
Фото: теракт в Сомалі (twitter.com/DeqiWoldeMikel)
Фото: теракт в Сомалі (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Відповідальність за напад взяла на себе група "Аль-Шабаш"

Кількість жертв внаслідок теракту в столиці Сомалі зросла до 39 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що кількість жертв внаслідок вибухів, організованих терористами у столиці країни Могадішо, зросла до 39 осіб.

"Внаслідок вчорашніх вибухів загинули 39 осіб, ще 40 отримали поранення", - розповів місцевий поліцейський Мухаммед Хусейн.

Зазначається, що кількість жертв може зрости, тому що деякі люди ще не знайдені.

Військово-ісламістська група "Аль-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою", взяла на себе відповідальність за напад на готель "Сахафі", який знаходиться біля штаб-квартири Департаменту кримінальних розслідувань Сомалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Сомалі сталися три вибухи, організовані терористами-смертниками, в результаті яких загинули 30 людей.

Раніше, в Сомалі смертник атакував урядову будівлю, троє загиблих. Вибухівка була закладена в автомобіль, яким керував смертник.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в четвер, 30 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану в селі Мохманд стався теракт, в результаті якого загинули 5 співробітників прикордонної поліції.

 

В результаті теракту в готелі Сомалі загинули 17 людей Після теракту в Керчі в лікарні лишаються ще сім постраждалих
Новини України СомалиТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся