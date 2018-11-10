Теракт в Сомалі: кількість жертв зросла до 39

Фото: теракт в Сомалі (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Відповідальність за напад взяла на себе група "Аль-Шабаш"

Кількість жертв внаслідок теракту в столиці Сомалі зросла до 39 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що кількість жертв внаслідок вибухів, організованих терористами у столиці країни Могадішо, зросла до 39 осіб.

"Внаслідок вчорашніх вибухів загинули 39 осіб, ще 40 отримали поранення", - розповів місцевий поліцейський Мухаммед Хусейн.

Зазначається, що кількість жертв може зрости, тому що деякі люди ще не знайдені.

Військово-ісламістська група "Аль-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою", взяла на себе відповідальність за напад на готель "Сахафі", який знаходиться біля штаб-квартири Департаменту кримінальних розслідувань Сомалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Сомалі сталися три вибухи, організовані терористами-смертниками, в результаті яких загинули 30 людей.

Раніше, в Сомалі смертник атакував урядову будівлю, троє загиблих. Вибухівка була закладена в автомобіль, яким керував смертник.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в четвер, 30 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану в селі Мохманд стався теракт, в результаті якого загинули 5 співробітників прикордонної поліції.