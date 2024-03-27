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Теракт в России показывает слабость Путина. The Times описало три сценария последствий

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" продемонстрировал шаткость позиции российского диктатора Владимира Путина, а также неготовность аппарата безопасности России к соответствующим вызовам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, события демонстрируют то, как Путин постепенно теряет контроль над событиями в России. В публикации отмечается, что война на территории Украины лишила его узкого видения, а россияне, которые представляли доверенного лидера, теперь боятся за собственное будущее. 

The Times описали три возможных сценария последствий теракта в России: 

  • Россия может продемонстрировать теракт, как операцию под чужим флагом, чтобы разжечь общественный гнев против Украины и узаконить всеобщую мобилизацию; 
  • Путин может использовать теракт как способ заморозить войну против Украины и сосредоточиться на войне против терроризма; 
  • диктатор уже потерял контроль и позволил взять верх внутренним распрям. 

"Возвращение исламистского террора в Россию было одновременно предсказуемым и проигнорированным. Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чувствуют его слабость... Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", - отмечает The Times.

Теракт в Подмосковье

В пятницу, 22 марта, в Красногорске несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". Позже силовики задержали четырех подозреваемых. Диктатор Владимир Путин, со своей стороны, заявил о якобы "причастности" Украины к теракту, поскольку террористы планировали бежать в страну, где было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

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