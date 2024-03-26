Теракт в Подмосковье организовало "Исламское государство", Украина не причастна, - ISW

Отмечается, что объяснение имеющихся сегодня доказательств из открытых источников "не требует никакой более широкой и сложной теории заговора как внутри, так и против российского государства".

В ISW также отметили, что доказательства указывают на то, что атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом значительного провала российской разведки, а не инициированного или направленного против российского разведывательного аппарата заговора.

В организации обратили внимание на слишком медленную скорость реагирования российских правоохранителей на инцидент - сотрудники службы безопасности впервые прибыли в "Крокус Сити Холл" через час после начала нападения, несмотря на то, что штаб-квартира московского ОМОНа находится менее чем в трех километрах от здания.

В ISW также напомнили, что США предупреждали Россию о "достаточно конкретных" признаках подготовки "Исламского государства" к атакам, однако за три дня до нападения Путин отверг эти предупреждения как "провокационные заявления".

"Российская разведка вполне могла решить проигнорировать предупреждения американской разведки из-за крайнего недоверия к Соединенным Штатам, которое Путин загнал глубоко в российское информационное пространство и пространство безопасности", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечает Институт, Кремль был обеспокоен побочными эффектами от действий разведки, направленных на мусульманские общины в России, что "вызовет еще большее недовольство и отчуждение в общине, которую Москва уже дискриминирует, но на которую полагается в принудительном создании рабочей силы для войны в Украине".

"Власти России, возможно, взвесили стоимость действий на основе разведывательных данных противника, которому он не доверяет, с риском воздействия на критически важный источник мобилизационных ресурсов, и обнаружили, что этот риск является чрезмерно высоким", - говорится в отчете ISW.

В Институте напомнили, что российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что нападение совершили "радикальные исламисты", но сразу же обвинил Соединенные Штаты в попытке замести "украинский след" нападения и прямо обвинил Украину в том, что она является "заказчиком" нападения.

"ISW продолжает считать, что сама атака, а также характер последовавших за ней заявлений вполне соответствуют тому, как "Исламское государство" проводит и заявляет о подобных инцидентах, и не заметил никаких доказательств причастности Украины к нападению", - говорится в отчете.