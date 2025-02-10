Теракт под ТЦК в Павлограде: трем подозреваемым избрали меры пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуре в сфере обороны Восточного региона в Facebook .

Как отметили в прокуратуре, меры пресечения для подозреваемых предусматривают содержание под стражей без возможности внести залог.

Взрыв в Павлограде

Напомним, 2 февраля стало известно, что возле здания ТЦК в Павлограде прогремел взрыв. В результате этого военный получил ранения.

Позже украинские правоохранители задержали трех российских агентов, которые могли организовать теракт возле ТЦК. Ими оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 года. Один из них - житель Павлограда, а два других - жители Одессы.

В результате расследования было установлено, что житель Павлограда по указанию спецслужб РФ подготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в определенном месте.

После этого два одессита приехали в Павлоград, забрали взрывное устройство и переместили его к зданию Павлоградского районного ТЦК. Во время теракта подозреваемые снимали все на видео. Так парни хотели "легко заработать" деньги.

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