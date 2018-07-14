Теракт у Пакистані: число загиблих зросло до 150 людей

У неділю національний прапор Пакистану приспустять для оплакування загиблих у теракті

Число загиблих у результаті теракту в Пакистані зросло до 150 осіб. Про це повідомляє видання Dawn news.

Зокрема, смертник здійснив підрив на передвиборчому мітингу. На заході були присутні близько тисячі чоловік.

Зазначено, що в неділю буде приспущено національний прапор для оплакування загиблих.

"Національний прапор буде приспущеним у неділю для оплакування смерті близько 150 осіб під час недавніх терористичних актів перед загальними виборами", - повідомило видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 140 загиблих у результаті теракту. Також повідомлялося, що були поранені 200 людей. Підкреслювалося, що деякі потерпілі знаходяться у критичному стані, а медики заявили, що число жертв теракту в Пакистані може зрости.

Так, 13 липня в Мастунг (Пакистан) на передвиборному мітингу за участю близько тисячі чоловік підірвався терорист-смертник. Відповідальність за теракт поклали на організацію "Ісламська держава".

При цьому місцеві ЗМІ відзначали, що основною метою нападу міг бути один з кандидатів на майбутніх виборах до парламенту, представник Національної партії Авамі Сіраж Райзані. В результаті теракту він загинув.