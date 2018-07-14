Теракт у Пакистані: кількість загиблих досягла 140

Число жертв теракту у Пакистані зростає

В результаті теракту в Пакистані на передвиборному мітингу загинули не менше 140 осіб. Про це повідомляє видання Gulf Times.

Також повідомляється, що в результаті теракту на південному заході країни поранення отримали близько 200 осіб. За словами медиків, кількість жертв теракту в Пакистані може зрости.

Нагадаємо, 13 липня у Мастунзі (Пакистан) на передвиборному мітингу з участю близько тисячі осіб підірвався терорист-смертник. Відповідальність за теракт поклали на організацію "Ісламська держава". Місцеві ЗМІ відзначали, що основною метою нападу міг бути один з кандидатів на майбутніх виборах до парламенту, представник Національної партії Авамі Сираж Райзані. В результаті теракту він загинув.