Теракт в Еленовке: в прокуратуре рассказали, что удалось выяснить на сегодня

Руководство Еленовской колонии вместе с представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ намеренно действовали, чтобы увеличить потери среди украинских военных. Их действия и бездействие повлекли гибель еще по меньшей мере девяти защитников из-за непредоставления надлежащей медицинской помощи.

По его словам, была проведена работа как с потерпевшими, так и со свидетелями.

По результатам расследования было установлено, что непосредственно руководство колонии, действуя совместно по предварительному сговору между собой и с другими не установленными представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ намеренно совершали действия и бездействие, которое привело к еще большим потерям.

"То есть мы установили, что, если непосредственно от взрывов погиб по меньшей мере 41 человек, то в дальнейшем еще по меньшей мере 9 военнослужащих Азова погибли именно в результате неоказания надлежащей медицинской помощи", - рассказал Марцин.

Он пояснил, что речь идет в частности о несвоевременном оказании помощи, препятствовании военным медикам, которые там были, в оказании помощи, несвоевременной эвакуации, ненадлежащей эвакуации, применении ненадлежащих средств эвакуации, что ухудшило состояние пострадавших, в результате чего как до эвакуации, так и во время самой эвакуации погибли по меньшей мере еще 9 защитников.

Он также напомнил, что 27 февраля 2024 года, по результатам расследования, так называемому начальнику Еленовской исправительной колонии и его первому заместителю было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, нарушении законов и обычаев войны, которое сопряжено с умышленным убийством по ч. 2 ст. 438 УКУ.

Теракт в Еленовке

Летом 2022 года россияне организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали". Россияне заявляли, что в результате взрыва погибло более 50 украинских военных.

В июле 2023 года Украина смогла вернуть тела погибших защитников. Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, большинство тел уже удалось идентифицировать.