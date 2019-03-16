Теракт у Новій Зеландії: нападник перед атакою надіслав лист прем'єру

Стрілок надіслав "маніфест" за декілька хвилин до нападу

За несколько минут до совершения теракта в Новой Зеландии нападавший направил письмо со своим "манифестом" на электронную почту офиса премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, письмо с "манифестом" от предполагаемого нападавшего Брентона Тарранта поступило на электронную почту офиса премьер-министра Новой Зеландии за несколько минут до совершения атаки. Однако премьер-министр письмо не видела, так как почтой пользуются только сотрудники офиса.

Отмечается, что о "манифесте" стрелка стало известно сразу после совершения атаки на мечеть в Крайстчерче. Текст с 87-и страниц, который содержит в себе антимигрантские и антимусульманские идеи, был распространен в социальных сетях.

Напомним, что окружной суд Крайстчерча оставил предполагаемого организатора теракта в Новой Зеландии Брентона Тарранта под стражей. Таррант останется под стражей до 5 апреля.

РБК-Украина писало, что в деле о теракте в Новой Зеландии полиция задержала трех человек. Сначала сообщалось о задержании четырех, однако позже одного отпустили после того, как выяснилось, что мужчина хотел принять участие в полицейской спецоперации.

Теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта. В Крайстчерче неизвестные устроили стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд, в результате чего, по последним данным, погибли 50 человек. Еще десятки верующих получили ранения. После теракта продолжаются проверки, а рядом с мечетями также было обнаружено много огнестрельного оружия.