Теракт в Новій Зеландії: головне

Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня

Теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта - группа неизвестных устроила стрельбу в двух мечетях в Крайстчерче. Подробнее - в материале РБК-Украине.

Полиция Новой Зеландии проводит эвакуацию после теракта

В Крайстчерче после теракта в мечетях полиция Новой Зеландии проводит эвакуации домов, находящихся по соседству с мечетями, где сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает AFP.

МИД Украины осуждает теракт в Новой Зеландии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в Кристчерче в Новой Зеландии.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в сообщении МИД в Тwitter.

Фото: теракт в Новой Зеландии (https://twitter.com/MFA_Ukraine)

Одним из стрелков был гражданин Австралии

Стрелком в одной из мечетей был гражданин австралийского происхождения. Об этом в Сиднее заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, назвав его "экстремистом, правым, насильственным террористом".

В результате теракта в Новой Зеландии погибли 49 человек

В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии, по последним данным местных правоохранителей, погибли 49 человек, еще почти 50 пострадали.

По данным полиции, на данный момент задержаны четверо подозреваемых - трое мужчин и одна женщина.

Премьер Новой Зеландии назвала стрельбу в мечетях терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что беспрецедентное нападение, которое произошло сегодня в мечетях является хорошо спланированным терактом. Она также добавила, что из-за случившегося в стране усилены меры безопасности.

В мечетях Новой Зеландии полиция обезвредила несколько бомб

В мечетях Крайстчерча, в которых сегодня произошла стрельба, полиция обезвредила несколько самодельных бомб.

"Было несколько сообщений о СВУ, заложенных в транспортные средства, которые мы смогли обезвредить", - комиссар полиции Новой Зеландии.

В мечетях Новой Зеландии произошла стрельба

Вооруженная группа сегодня, 15 марта, устроила стрельбу в мечетях в Новой Зландии. В результате атаки в Крайстчерче есть погибшие -