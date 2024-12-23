Теракт в Германии: подозреваемому выдвинули ряд обвинений

Судья издал приказ о досудебном заключении подозреваемого, идентифицированного немецкими СМИ как Талеб А.. Его обвиняют в убийстве по пяти пунктам, а также в многочисленных покушениях на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.

Местные власти заявили, что подозреваемый воспользовался аварийными выходами, чтобы въехать на территорию рождественской ярмарки, где он набрал скорость и въехал в толпу, задев более 200 человек за три минуты нападения.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер в воскресенье заявила, что уголовное расследование "не оставит камня на камне".

"Задача состоит в том, чтобы собрать воедино все данные и нарисовать картину этого преступника, который не вписывается ни в один существующий шаблон. Этот преступник действовал невероятно жестоко и грубо - как исламский террорист, хотя он был явно идеологически враждебен к исламу", - сказала она.

Что известно о напавшем

По данным следствия, мужчина родом из Саудовской Аравии, работает психиатром и проживает в Германии около 20 лет. Мотив нападения до сих пор не выяснен.

Подозреваемый в прошлом резко критиковал немецкие власти и ислам. За последние годы он дал ряд интервью СМИ, в которых рассказал о своей работе по помощи бегству в Европу гражданам Саудовской Аравии, которые отвернулись от ислама.

В соцсети X подозреваемый выражал поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и американскому миллиардеру Илону Маску, который поддерживает эту политсилу.

AfD имеет высокую поддержку в бывшей Восточной Германии, где расположен Магдебург. Опросы общественного мнения ставят ее на второе место в стране накануне досрочных парламентских выборов в феврале 2025 года.

Саудовская Аравия неоднократно выражала Германии беспокойство по поводу постов в соцсетях подозреваемого.