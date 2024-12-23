Теракт в Германии: подозреваемому выдвинули ряд обвинений
Суд огласил обвинения водителю автомобиля, который на днях въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург. Мужчина обвиняется в убийстве сразу по нескольким пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судья издал приказ о досудебном заключении подозреваемого, идентифицированного немецкими СМИ как Талеб А.. Его обвиняют в убийстве по пяти пунктам, а также в многочисленных покушениях на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.
Местные власти заявили, что подозреваемый воспользовался аварийными выходами, чтобы въехать на территорию рождественской ярмарки, где он набрал скорость и въехал в толпу, задев более 200 человек за три минуты нападения.
Министр внутренних дел Нэнси Фезер в воскресенье заявила, что уголовное расследование "не оставит камня на камне".
"Задача состоит в том, чтобы собрать воедино все данные и нарисовать картину этого преступника, который не вписывается ни в один существующий шаблон. Этот преступник действовал невероятно жестоко и грубо - как исламский террорист, хотя он был явно идеологически враждебен к исламу", - сказала она.
Что известно о напавшем
По данным следствия, мужчина родом из Саудовской Аравии, работает психиатром и проживает в Германии около 20 лет. Мотив нападения до сих пор не выяснен.
Подозреваемый в прошлом резко критиковал немецкие власти и ислам. За последние годы он дал ряд интервью СМИ, в которых рассказал о своей работе по помощи бегству в Европу гражданам Саудовской Аравии, которые отвернулись от ислама.
В соцсети X подозреваемый выражал поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и американскому миллиардеру Илону Маску, который поддерживает эту политсилу.
AfD имеет высокую поддержку в бывшей Восточной Германии, где расположен Магдебург. Опросы общественного мнения ставят ее на второе место в стране накануне досрочных парламентских выборов в феврале 2025 года.
Саудовская Аравия неоднократно выражала Германии беспокойство по поводу постов в соцсетях подозреваемого.
Теракт в Магдебурге
Вечером в пятницу, 20 декабря, в городе Магдебург автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
В результате теракта погибли пятеро людей - девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет. Около 40 человек получили серьезные или критические ранения.
Во время инцидента также пострадала гражданка Украины.
Нападение шокировало страну и вызвало напряженность касательно вопроса иммиграции.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт фразой: "насилие нигде не должно побеждать".
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