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Теракт в Николаеве с гибелью военных: задержаны четверо подростков

Фото: задержаны подозреваемые в совершении теракта в Николаеве (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в теракте с гибелью военных в Николаеве. Фигурантами оказались подростки из Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и СБУ.

Как указывает полиция, в результате террористического акта вблизи заведения общественного питания в Николаеве погибла женщина, которая принесла взрывчатку, и трое военнослужащих. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

В течение суток николаевские сотрудники СБУ и полицейские задержали четырех фигурантов. Им грозит до 15 лет заключения.

 

Фото: задержаны подозреваемые в совершении теракта в Николаеве (t.me/SBUkr)

Подробности теракта

Известно, что около 14:00 14 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве в общественном месте, в результате которого погибли и пострадали люди.

В течение суток в ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к теракту причастны жители Полтавской области - четверо несовершеннолетних от 14 до 17 лет и 42-летняя женщина.

Их завербовали спецслужбы РФ в одном из популярных мессенджеров с предложением быстрого заработка. По данным следствия, подростки изготовили самодельное взрывное устройство, положили в рюкзак и отдали 42-летней сообщнице. Именно она была исполнительницей преступления и должна была получить вознаграждение за якобы передачу "крупной суммы денег" возле заведения питания в Николаеве.

Женщина приехала в город выполнить задание вместе со своим несовершеннолетним сыном. Прибыв на локацию, она поддерживала связь с куратором спецслужб РФ и по их приказу подошла к группе военнослужащих. После этого самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно через вызов на мобильный телефон.

 

Фото: в Николаеве погибли военные в результате теракта (t.me/UA_National_Police)

В результате взрыва она и трое военных погибли, еще семеро граждан были госпитализированы с травмами.

Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних по месту жительства. Во время обысков сотрудники СБУ и полиции Николаевской и Полтавской областей изъяли мобильные телефоны, в которых зафиксированы доказательства контактов со спецслужбами РФ. Также правоохранители изъяли орудия и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УКУ (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей). Несовершеннолетние находятся под стражей. Им грозит до 15 лет заключения.

 

РБК-Украина сообщало, что днем 14 февраля в центре Николаева прогремел взрыв возле заведения питания. В полиции подтвердили взрыв, уточнив, что он произошел на улице Пограничной. Сообщалось о жертвах и раненых.

Позже стало известно, что в результате взрыва погибли трое военных Центра противоминной деятельности - двое мужчин и женщина.

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