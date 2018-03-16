Теракт в метро Лондона: підлітка визнали винним у замаху на вбивство

Суд Лондона визнав винним 18-річного вихідця з Іраку в замаху на вбивство, який підірвав саморобну бомбу в годину пік на станції лондонського метрополітену. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, сама подія сталася 15 вересня 2017 року. Виходець з Іраку Ахмед Хассан, який претендував на притулок, був засуджений після того, як його саморобний пристрій частково здетонував на станції Parsons Green на заході Лондона. В результаті вибуху тридцять чоловік були поранені.

Ведучий це резонансна справа, суддя Геддон-Кейв заявив, що Хасан засуджений при наявності неспростовних доказів". Повідомляється, що підліток зізнався в тому, що зробив бомбу шляхом змішування потужного, але нестабільного вибухової речовини. Однак він заперечує, що хотів когось убити. Під час судового засідання він розповів, що зробив бомбу, оскільки "дуже нудьгував, був дуже пригнічений і дуже заплутався" і хотів привернути до себе увагу.

Повідомляється, що обоє батьків Хасана померли, коли йому було шість, і він звинувачував Великобританію в смерті свого батька під час повітряного нальоту на Багдад. Він також скаржився на тривають авіаудари проти своєї країни.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 15 вересня 2017 року, в британській поліції заявили про спрацювання саморобного вибухового пристрою під час терористичного акту в метро Лондона. За гарячими слідами були затримані двоє підозрюваних у причетності до теракту. Це двоє чоловіків у віці 21 і 18 років.