Теракт в мечеті Афганістану: 46 осіб загинули, кількість постраждалих перевищує 140

Зазначається, що жодне з терористичних угруповань досі не взяло на себе відповідальність.Теракт стався після декількох нападів, в тому числі в мечеті Кабулу. Однак, того разу мусульманські бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність.

"Сьогодні вдень стався вибух в мечеті наших співвітчизників-шиїтів ... в результаті чого ряд наших земляків були вбиті й поранені", - заявив офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід.

Згідно з даними агентства "Бахтар", яким керує міністерство інформації, внаслідок нападу 46 людей загинули, 143 - отримали поранення.