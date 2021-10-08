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Теракт в мечеті Афганістану: 46 осіб загинули, кількість постраждалих перевищує 140

Автор: Сергій Пишкін

У п'ятницю терорист-смертник атакував мечеть в провінції Афганістану Кундуз. В результаті вибуху загинули 46 осіб, більше ніж 140 - постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що жодне з терористичних угруповань досі не взяло на себе відповідальність.Теракт стався після декількох нападів, в тому числі в мечеті Кабулу. Однак, того разу мусульманські бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність.

"Сьогодні вдень стався вибух в мечеті наших співвітчизників-шиїтів ... в результаті чого ряд наших земляків були вбиті й поранені", - заявив офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід.

Згідно з даними агентства "Бахтар", яким керує міністерство інформації, внаслідок нападу 46 людей загинули, 143 - отримали поранення.

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Афганистан