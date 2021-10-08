Теракт в мечеті Афганістану: 46 осіб загинули, кількість постраждалих перевищує 140

У п'ятницю терорист-смертник атакував мечеть в провінції Афганістану Кундуз. В результаті вибуху загинули 46 осіб, більше ніж 140 - постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що жодне з терористичних угруповань досі не взяло на себе відповідальність.Теракт стався після декількох нападів, в тому числі в мечеті Кабулу. Однак, того разу мусульманські бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність.

"Сьогодні вдень стався вибух в мечеті наших співвітчизників-шиїтів ... в результаті чого ряд наших земляків були вбиті й поранені", - заявив офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід.

A blast targeted a Shia mosque in Afghanistan, causing casualties, a Taliban spokesman says. No group has claimed responsibility for the attack yet. At least 50 killed after suicide bomber targeted Shia mosque in Kunduz, Afghanistan, during Friday prayers, local officials say pic.twitter.com/u8wPCFJKU3 — Ghulam Haider (@Haiderri_tweets) October 8, 2021

Згідно з даними агентства "Бахтар", яким керує міністерство інформації, внаслідок нападу 46 людей загинули, 143 - отримали поранення.