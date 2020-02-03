Теракт в Лондоні та вбивство в центрі Києва: новини за вихідні

У центрі Києва сталося вбивство, китайка коронавірусів захворіли вже 17 тисяч людей, в Лондоні кілька осіб отримали ножові поранення. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 1-2 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

У центрі Києва застрелили чоловіка

У Києві 2 лютого на вулиці Саксаганського невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартови.Еспресо".

За словами свідків події, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

Вбитим виявився відомий пластичний хірург Андрій Сотник. Він був керівником клініки DMK Ukraine, а також кандидатом медичних наук, пластичних і естетичних хірургом, хірургом кисті. Чоловікові було всього 43 роки.

У Лондоні стався теракт

У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

Поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнуте до тіла підозрюваного в нападі на перехожих. Пристрій виявилося фальшивим. У поліції вважають, що інцидент пов'язаний з ісламістами.

У Китаї кількість хворих коронавірусом перевищила 17 тис. осіб

Згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, у результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Наголошується, що Китай завершив будівництво лікарні на 1000 ліжок для лікування жертв нового вірусу. Друга лікарня на 1500 ліжок знаходиться в стадії будівництва.

Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн", - сказав він.

Собаку за газ: знайдений пес пенсіонерки, який вже прославився

Євген Брагар від фракції "Слуга народу" зробив скандальну заяву, порадивши пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити газ. Висловлювання нардепа сильно обурило українців, і йому довелося вибачитися.

Крім того, журналісти знайшли бабусю, з якою розмовляв Брагар в ефірі одного з українських телеканалів. Також вдалося зняти пса, який живе у дворі у жінки.

Любов Павлівна проживає в Кіровоградській області. Її пса звуть Шарік, і він явно не елітної породи. Також з бабусею ще живе кіт.