Теракт в Лондоні та обшуки в "Укргазвидобуванні": новини за 29 листопада

Теракт в Лондоні, є загиблі

Ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. Двоє людей померли в результаті атаки.

З’явилася інформація про терориста

Скандальна суддя Волкова поновилася на посаді

Суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова, яка відпустила з-під варти командира "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитра Садовника, відновилася на посаді.

Волкова в 2014 відпустила з-під варти фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану.

Комітет ВР прийняв рішення щодо закону про пенсійний вік для жінок

Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді відхилити законопроект №0972 щодо пенсійного віку жінок.

Даний закон пропонував дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

Суд залишив Пашинського під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього народному депутату Сергію Пашинському.

РБК-Україна писало, що ДБР оголосило про підозру Пашинському в умисному тяжкому тілесному ушкодженні людині. Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кілька нових справ проти екс-нардепа. Одне з них пов'язане зі схемами в оборонній сфері.

Депутат "Слуги народу" заявила про необхідність "приглушити" свободу слова

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова".

Депутат від СН вважає, що обмежувати свободу слова потрібно з поваги до інституту президентства. Так вона прокоментувала справу щодо депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, яких підозрюють погрозах президенту Володимиру Зеленському.

У "Слузі народу" відреагували на слова їх нардепа.

В Україні збільшиться мінімальна і максимальна пенсія

Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку.

Згідно із законом, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Екс-главу правління VAB Банку оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук екс-голову правління VAB Банку Дениса Мальцева і колишню главу наглядової ради Наталію Василюк.

За даними обліку Міністерства внутрішніх справ України, Мальцев і Василюк зникли з поля зору правоохоронних органів 21 листопада. Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд гривень кредиту НБУ.

В Україні кардинально зміниться процедура реєстрації шлюбів та розлучень

В Україні найближчим часом може змінитися процедура реєстрації шлюбів і розлучень. На сьогодні оформленням і розірванням шлюбних союзів займаються РАЦСи, але скоро такими повноваженнями можуть наділити і нотаріусів.

Суд арештував Альперіна

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту бізнесменові Вадиму Альперіну. Суд також призначив Альперіну заставу у розмірі 70 млн гривень.

До цього президент України Володимир Зеленський обіцяв винагороду тим, хто доможе знайти Альперіна. Він його назвав одним з хрещених батьків української контрабанди. Втім, Альперін сам прийшов до НАБУ.

Дії Альперина кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Загибель українських альпіністів у Словаччині: рятувальники розкрили деталі трагедії (фото)

Українські альпіністи загинули в горах Словаччини при спуску в районі масиву Ломницький пік у Високих Татрах. Трагедія сталася 28 листопада. 67-річний Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова отримали травми, несумісні з життям. Стали відомі подробиці трагедії.

СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні"

Служба безпеки України і Національна поліція провели обшуки в офісі "Укргазвидобування". Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку.

СБУ викрила схему відмивання грошей в "Укргазвидобуванні".

В Україні починається справжня зима: очікується сніг

Погода в Україні почала стрімко погіршуватися і вже в суботу, 30 листопада, практично всі області накриє різким похолоданням та мокрим снігом.

Метеорологи повідомляють, що грудень почнеться з різкого пониження температури повітря до -5 -10 градусів.