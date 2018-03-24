Теракт у Лондоні: біженця з Іраку засудили до довічного ув'язнення

На думку судді, обвинувачений за допомогою саморобної бомби мав намір убити якомога більше людей в метро

У Великій Британії раніше визнаного винним у скоєнні теракту в лондонському метро біженця з Іраку Ахмеда Хасана засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє DW.

Центральний кримінальний суд Лондона ухвалив відповідне рішення в п'ятницю, 23 березня.

Суддя підкреслив, що обвинувачений за допомогою саморобної бомби хотів убити якомога більше людей.

На суді 18-річний виходець з Іраку заявив, що не хотів, щоб хтось постраждав і пояснив свої дії тим, що "був у стані стресу" і "страждав від нудьги".

Також Хасан стверджує, що в Іраку його викрали бойовики "Ісламського держави" (ІДІЛ) і змусили пройти навчання в своєму таборі.

Видання зазначає, що Хасан може розраховувати на дострокове звільнення лише після 34 років ув'язнення.

Нагадаємо, 15 вересня 2017 року в британській поліції заявили про спрацювання саморобного вибухового пристрою в метро Лондона, в результаті якого постраждали 20 осіб. По гарячих слідах були затримані двоє підозрюваних у причетності до теракту чоловіків віком 21 і 18 років.