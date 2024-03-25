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Теракт в "Крокусе": Задержанным избрали меру пресечения, СМИ сообщают о пытках

Фото: Подозреваемый Мухаммадсобир Файзов (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в вооруженной атаке на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В суд их доставили избитыми, один из задержанных был на каталке в сопровождении врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Заседания по избранию меры пресечения Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни проводились в закрытом режиме.

В суд подозреваемые были доставлены избитыми. У Мирзоева на шее были обрывки пластикового пакета, которым ему закрывали лицо. Рачабализоде при задержании российские силовики отрезали ухо и заставляли его съесть. На заседании он был с повязкой на правом ухе. Суд заявил, что оба признали вину.

Из незакрытой части заседания стало известно, что Мирзоев в России был зарегистрирован в Новосибирске, Фаридуни - в Красногорске, где расположен "Крокус Сити холл".

Прокремлевские Telegram-каналы, близкие к российским силовикам, опубликовали фото, где Фаридуни, предположительно, пытают током.

Четвертого обвиняемого, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, в зал заседаний завезли на каталке, в медицинском халате на голое тело, из-под халата был виден мочеприемник. Его сопровождали врачи.

Следствие РФ не сообщило о предполагаемом мотиве преступления. Всего по делу задержаны 11 человек. Про остальных ничего не известно.

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".

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