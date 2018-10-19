Теракт в Керчі: посилені заходи на адмінкордоні триватимуть ще кілька днів

Фото: Олег Слободян (УНІАН)

За два дні провокацій на адмінкордоні з Кримом не зафіксовано

У зв'язку з терактом в Керчі 17 жовтня на адміністративному кордоні з окупованим Кримом посилені заходи безпеки триватимуть ще кілька днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна в ефірі "112 Україна".

За його словами, заходи безпеки на адміністративному кордоні з Кримом посилили у зв'язку з імовірністю спроби РФ перекласти відповідальність за теракт в Керчі на нібито українських диверсантів.

"На даний момент заходи тривають. На щастя, за цей період провокацій або нестандартних ситуацій на адмінкордоні не зафіксовано", - зазначив Слободян.

Він також додав, що на сьогодні ще існує ймовірність провокацій з боку російських спецслужб.

"Тому кілька днів ці заходи ще будуть продовжуватися", - підкреслив Слободян.

Нагадаємо, раніше Меджліс кримськотатарського народу заявив, що відповідальність за наслідки теракту в Керчі несе влада РФ.

Напередодні стало відомо, що число загиблих в результаті теракту зросло до 21.