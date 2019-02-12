Теракт у Керчі: двоє постраждалих досі перебувають в лікарні

Фото: вибух у Керчі (kerch.fm)

У медзакладах в Москві знаходяться студент і викладач

На лікуванні в лікарнях Москви досі перебувають двоє постраждалих під час вибуху і стрілянини в політехнічному коледжі в анексованій Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив голова "Міністерства охорони здоров'я" Криму Олександр Голенко, мова йде про одного студента і одного викладача коледжу.

"У московських клініках перебуває двоє постраждалих: студент і викладач. Стан їхній задовільний", – сказав Голенко.

Він додав, що ще чотирьох постраждалих у керченському коледжі виписали з московських лікарень минулого тижня.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року повідомлялося про підрив бомби і стрілянину в навчальному закладі окупованій Керчі. Тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. Незадовго до подій 17 жовтня він легально придбав вогнепальну зброю. У результаті теракту загинула 21 людина, 73 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікувала вибух у політехнічному коледжі в Керчі як терористичний акт.

РБК-Україна писало, що у Білорусі в одній зі шкіл міста Стовпці учень напав з ножем на трьох школярів і вчительку.