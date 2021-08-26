Теракт у Кабулі здійснили бойовики "Ісламської держави", - Politico

Бойовик "Ісламської держави" відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула. Вибух стався недалеко від воріт Abbey, де до недавнього часу персонал США приймав американських громадян для посадки на евакуаційні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Увечері посольство США в Кабулі випустило попередження, в якому американців просили уникати цього району "через загрозу безпеці за воротами аеропорту Кабула".

Менш ніж за годину до підтвердження факту вибуху офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що евакуація триває, і пообіцяв переселити "стільки людей, скільки ми зможемо, до закінчення місії".

"Це (напад, - ред.) - кошмар. Знадобилося неймовірна мужність і сила, щоб дістатися до цих воріт, які є дверима до останнього надійного шляху в безпеку", - заявила Стасія Джордж, директор програми з вирішення конфліктів центру Картера, яка займалася вивезенням вразливих людей з Афганістану.