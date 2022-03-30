Теракт в Ізраїлі: серед загиблих є двоє громадян України

"Посольство України в Ізраїлі засуджує жахливий терористичний акт в м. Бней-Брак 29 березня, який забрав життя 5 осіб. З сумом повідомляємо, що серед жертв є двоє громадян України. Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як вказано в прес-службі, посольство тісно співпрацює з ізраїльськими компетентними органами та вживає необхідних консульсько-правових заходів за наслідками теракту.

Як інформує видання The times of Israel, за даними поліції Ізраїлю громадянам України, вбитим біля продуктового магазину на вулиці Бялик, було 23 та 32 роки.

Вказано, що під час того, як 26-річний терорист відкрив вогонь, чоловіки сиділи біля входу до крамниці. Наразі інших подробиць щодо українців в Ізраїлі не повідомили.

Оновлено 12:10. Як розповів в коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Николенко, загиблими під час теракту виявилися мешканці Чернівецької області.

"Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Українці довгий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області. Посольство України нині вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє із поліцією в рамках розслідування теракту", - повідомив Ніколенко.

Теракт в Бней-Брак

Вчора, п'ятеро людей були вбиті палестинським терористом під час стрілянини в ізраїльському місті Бней-Брак.

Пізніше стрілка застрелив співробітник поліції, який прибув на місце події на мотоциклі. Сам же офіцер отримай важкі поранення. Його відвезли в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати.

Пізніше того, хто стріляв по людях упізнали. Ним виявився 27-річний Діа Хамарш, який в 2015 році він був засуджений на шість місяців тюремного ув'язнення за торгівлю незаконною вогнепальною зброєю і зв'язок з терористичною групою.

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