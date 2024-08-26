Теракт с ножом в Германии: суд выдал ордер на арест подозреваемого

Отмечается, что 26-летний подозреваемый является гражданином Сирии. Вероятно он выбросил документы, удостоверяющие личность, а после задержания предоставил следователям недостоверную информацию о своей личности.

СМИ обнародовали новые подробности о личности подозреваемого и его поведение после нападения. После нападения на людей Исса Х. сбежал после нападения с ножом в прошлую пятницу вечером и спрятался на заднем дворе.

Вероятно во время побега он выбросил окровавленную куртку и документы, удостоверяющие личность. Полиция нашла их и заранее знала его личность.