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Теракт с ножом в Германии: суд выдал ордер на арест подозреваемого

Фото: немецкий суд постановил арестовать террориста напавшего с ножом на людей (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Судья Федерального Верховного суда ФРГ выдал ордер на арест мужчины, которого подозревают в смертельном нападении с ножом на людей в городе Золинген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Отмечается, что 26-летний подозреваемый является гражданином Сирии. Вероятно он выбросил документы, удостоверяющие личность, а после задержания предоставил следователям недостоверную информацию о своей личности.

СМИ обнародовали новые подробности о личности подозреваемого и его поведение после нападения. После нападения на людей Исса Х. сбежал после нападения с ножом в прошлую пятницу вечером и спрятался на заднем дворе.

Вероятно во время побега он выбросил окровавленную куртку и документы, удостоверяющие личность. Полиция нашла их и заранее знала его личность.

Теракт с ножом в Золингене

В пятницу, 23 августа, в городе Золинген (Германия) мужчина напал с ножом на посетителей фестиваля по случаю 650-й годовщины города. В результате теракта погибли трое, пострадали 8 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В субботу, 24 августа, нападавший сдался полицейским. Правоохранители установили, что мужчина является сирийцем по имени Исса аль Х, он прибыл в Германию в конце 2022 года.

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