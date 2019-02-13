Теракт в Ірані: кількість загиблих збільшилася до 41

В результаті вибуху загинули бійці формувань "Аль-Кудс" і мирні жителі

Количество погибших в результате взрыва смертника на юго-востоке Ирана возросло до 41 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

По данным агентства, среди жертв - как бойцы формирований "Аль-Кудс" - спецназа Корпуса стражей исламской революции, так и мирные жители.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Иране около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны произошел взрыв. В результате нападения террориста-смертника на автобус с военнослужащими Корпус Стражей Исламской революции погибли более 20 военных, еще 20 человек пострадали. Предположительно, взрыв устроил террорист-смертник.

В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее губернатор юго-западной иранской провинции Хузестан Мухсина Байравенда сообщил, что в городе Бендер-Махшехр было совершено вооруженное нападение на представителей сил безопасности, погибли два человека.