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Теракт в Ірані: кількість загиблих збільшилася до 41

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 21:14
Теракт в Ірані: кількість загиблих збільшилася до 41
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

В результаті вибуху загинули бійці формувань "Аль-Кудс" і мирні жителі

Кількість загиблих в результаті вибуху смертника на південно-сході Ірану зросла до 41 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

За даними агентства, серед жертв - як бійці формувань "Аль-Кудс" - спецназу Корпусу вартових ісламської революції, так і мирні жителі.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Ірані біля військової бази в місті Чабахар в провінції Систан і Белуджистан на південному сході країни стався вибух. В результаті нападу терориста-смертника на автобус з військовослужбовцями Корпус Вартових Ісламської революції загинули понад 20 військових, ще 20 осіб постраждали. Імовірно, вибух влаштував терорист-смертник.

В даний час жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

Раніше губернатор південно-західній іранській провінції Хузестан Мухсина Байравенда повідомив, що в місті Бендер-Махшехр було скоєно збройний напад на представників сил безпеки, загинули дві людини.

 

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