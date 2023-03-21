Теракт в Гродно оказался фейком. В Беларуси оппозиция раскрыла очередною инсценировку

Белорусские СМИ опубликовали фото и видео спецоперации, во время которой был ликвидирован мужчина, якобы проникший в страну. Событие произошло 19 марта в городе Гродно на улице Курчатова.

Как рассказали пропагандисты, погибшим оказался якобы гражданин РФ Ломакин Алексей Николаевич, 1981 г.р. Позже было отмечено, что его паспорт поддельный.

Как узнали представители ByPol, никакого террориста на самом деле не было. Мужчина, которого ликвидировали, действительно подставный. Он оказался действующим сотрудником белорусского "КГБ" - Захаровым Алексеем Николаевичем, 18.04.1981 г.р. Он родом из Гродно, и проходит службу в оперативно-розыскном отделе УКГБ в Витебской области.

В ByPol отметили, что инсценировка теракта связана с тем Днем воли, который проходит в Беларуси 25 марта. Целью инсценировки является устрашение белорусов, которые продолжают бороться с режимом.