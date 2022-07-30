Теракт у Оленівці: Україна вимагає провести міжнародне розслідування та чекає від РФ список жертв

Зазначається, що Україна одразу після появи інформації про вбивство українських військових звернулася до росіян з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту. Наголошується, що усі поранені повинні отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих військових мають бути повернені для належного поховання. Наразі окупанти не надали жодної відповіді на звернення.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я український військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Також наголошуємо на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених", - говориться у повідомленні.

Штаб зазначає, що злочин росіян в Оленівці грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання усіх причетнихповинно бути найсуворішим та невідворотнім.

Попри цей жорстокий злочин страти українських військових, штаб продовжує роботу з обміну й повернення захисників додому.