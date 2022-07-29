Теракт в Оленівці та відбиті штурми окупантів на Донбасі: вечірнє зведення Генштабу

Українські військові сьогодні відбили декілька атак ворога на сході. Проте російські окупанти продовжують бити по цивільному населенню та здійснили теракт в місті Оленівка, де знаходилися українські полонені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань РФ та Білорусі не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку армія РФ обстріляла населені пункти Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Ворог завдав авіаудару неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно - зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших. Всі наступальні та штурмові дії окупантів наші воїни рішуче придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник намагався зупинити просування наших військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Теракт в Оленівці

Також у Генштабі прокоментували масове вбивство полонених українських воїнів, яких вивели з маріупольської "Азовсталі".

Зазначається, що 28 липня у колонії №120 в місті Оленівка, яка тимчасово окупована, пролунав вибух. За два дні до трагедії туди перевели утримуваних захисників. Генштаб назвав дії окупантів терактом та провокацією.

"Його (теракт - ред.) здійснено руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Метою "вагнерівців" було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.