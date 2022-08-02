Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський

Теракт в Оленівці (Донецької області), в результаті якого загинули понад 50 українських військовополонених, має стати вирішальним аргументом для визнання Росії країною-терористом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Зокрема, він зазначив, що сьогодні в розмовах з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом та главою ОБСЄ Збігневом Рау піднімав питання українських військовополонених.
"Це стосується і російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це не досить жорстокий очевидний теракт, щоб в ключових столицях були прийняті відповідні рішення про визнання Росії країною-терористом?",- підкреслив Зеленський.
Він додав, що принципову відповідь на військові злочини окупанти отримають на полі бою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона досі не передала Україні офіційні списки загиблих в Оленівці.
Напередодні генпрокурор Андрій Костін заявив, що слідство поки схиляється до того, що полонених спалили термобаричною зброєю. Водночас Росія заявляє, що колонію нібито обстріляли ЗСУ ракетами систем HIMARS, але ці звинувачення не знаходять підтвердження.
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