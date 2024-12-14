Теракт в Днепре. Появились подробности о личности подозреваемого

Теракт в Днепре

Напомним, что сегодня днем в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Как позже стало известно, жертвой взрыва стал военный, а двое правоохранителей пострадали.

Сначала местные СМИ сообщали о вероятном подрыве автомобиля, но позже появилась информация, что у входа в здание областного ТЦК сработало самодельное взрывное устройство.

Источники РБК-Украина сообщали, что взрыв в Днепре был квалифицирован как теракт.

Мы уже писали, что правоохранители задержали подозреваемого в теракте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.