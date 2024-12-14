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Теракт в Днепре. Появились подробности о личности подозреваемого

Фото: в Днепре совершили теракт (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией задержали мужчину, который совершил теракт в Днепре. Им оказался житель Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, подозреваемым оказался Рубен Восканян. Считается, что именно он взорвал самодельную взрывчатку возле здания ТЦК и СП в Днепре.

  Фото: подозреваемый Рубен Восканян (источники РБК-Украина)

В результате взрыва погиб человек, также есть раненые, среди них - двое полицейских. Они доставлены в больницу, за их жизнь сейчас борются медики.

 

Теракт в Днепре

Напомним, что сегодня днем в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Как позже стало известно, жертвой взрыва стал военный, а двое правоохранителей пострадали.

Сначала местные СМИ сообщали о вероятном подрыве автомобиля, но позже появилась информация, что у входа в здание областного ТЦК сработало самодельное взрывное устройство.

Источники РБК-Украина сообщали, что взрыв в Днепре был квалифицирован как теракт.

Мы уже писали, что правоохранители задержали подозреваемого в теракте.

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Служба безопасности УкраиныДнепропетровская областьТеракт