Теракт у Дніпрі: слідство розглядає дві версії

У справі про теракт у Дніпрі, в якому загинули прес-секретар обласного управління ДСНС Дар'я Гречіщева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак, розглядають дві версії. Одна з них пов'язана з їх роботою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника голови обласної прокуратури Олександра Савенка.

За його словами, теракт міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих або з "неприязними відносинами з певним колом осіб". За його словами, загиблі мали активну громадянську позицію.

"Вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися досить активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС", - пояснив він одну з версій.

Савенко також зазначив, що говорити про те, що саме було вилучено з місця події і чи була це саморобна бомба, можна буде тільки після експертизи.