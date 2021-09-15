Теракт в Дніпрі: всі подробиці

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнуло авто. В результаті загинули двоє людей, подію кваліфікували як теракт.
Всі подробиці теракту в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні близько 9-ї ранку стало відомо про вибух в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі.
В результаті загинули двоє людей - чоловік та жінка. За даними РБК-Україна, загинули прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.
Разом з тим, у поліції не називають імен загиблих. Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події, зазначили правоохоронці.
У оновленому прес-релізі поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство. Втім, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації у Дніпропетровській області Олександр Шевченко в ефірі "Україна 24" виключив таку версію.