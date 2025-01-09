Теракт возле ТЦК в Днепре: задержали еще двух фигурантов

Правоохранители задержали двух агентов РФ, которые действовали отдельно от "исполнителя" и сделали ему самодельное взрывное устройство (СВУ).

Фигурантами оказались 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Днепре, и его 25-летняя жена. Их завербовали во время поиска "легких" заработков на тематических Telegram-каналах.

По инструкции оккупантов фигуранты изготовили взрывчатку, а затем спрятали ее в пакет и заложили в заранее определенный тайник. После этого предатели удаленно следили за тем, как "исполнитель" забрал из тайника устройство, о чем мессенджером доложили своему российскому куратору. Чтобы их вылазки не вызывали подозрений, фигуранты брали с собой своего трехлетнего ребенка.

После теракта супруги российских агентов пытались "залечь на дно" и переехали в другую съемную квартиру. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и одежда с доказательствами преступлений, а также российские инструкции для изготовления взрывного устройства.

Обоим задержанным объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, повлекший гибель человека);

ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению).

Фото: в Днепре задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту возле ТЦК (ssu.gov.ua)