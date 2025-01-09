RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Теракт возле ТЦК в Днепре: задержали еще двух фигурантов

Фото: в Днепре задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту возле ТЦК (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

СБУ и полиция задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту возле ТЦК в Днепре. Их подозревают в изготовлении взрывного устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали двух агентов РФ, которые действовали отдельно от "исполнителя" и сделали ему самодельное взрывное устройство (СВУ).

Фигурантами оказались 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Днепре, и его 25-летняя жена. Их завербовали во время поиска "легких" заработков на тематических Telegram-каналах.

По инструкции оккупантов фигуранты изготовили взрывчатку, а затем спрятали ее в пакет и заложили в заранее определенный тайник. После этого предатели удаленно следили за тем, как "исполнитель" забрал из тайника устройство, о чем мессенджером доложили своему российскому куратору. Чтобы их вылазки не вызывали подозрений, фигуранты брали с собой своего трехлетнего ребенка.

После теракта супруги российских агентов пытались "залечь на дно" и переехали в другую съемную квартиру. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и одежда с доказательствами преступлений, а также российские инструкции для изготовления взрывного устройства.

Обоим задержанным объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, повлекший гибель человека);
  • ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению).

Фото: в Днепре задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту возле ТЦК (ssu.gov.ua)

 

Теракт в Днепре

Напомним, 14 декабря в Днепре произошел взрыв возле здания ТЦК. Жертвой взрыва стал военный, двое правоохранителей пострадали.

В течение нескольких часов после теракта правоохранители задержали непосредственного исполнителя преступления - 37-летнего местного жителя, который работал на спецслужбы РФ.

Позже подрывнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДнепропетровская областьТеракт