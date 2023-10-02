Теракт в Анкаре: Турция в ответ ударила по базам курдов

Отмечается, что "Ястребы свободы Курдистана", которые являются ответвлением РПК, взяли на себя ответственность за теракт в Анкаре, во время которого погибли два смертника и получили ранения двое полицейских.

"Было специально предусмотрено проведение акции в день старта нового парламентского сезона", - заявили они.

Министерство обороны Турции заявило, что в ответ на действия террористов была совершена атака на базы и склады РПК на севере Ирака. В ходе операции было уничтожено 20 целей.

Теракт в Анкаре

Напомним, что 1 октября около 9:00 двое террористов подъехали на легковом автомобиле к зданию Министерства внутренних дел в Анкаре. Один из них успел взорвать себя, тогда как другого ликвидировали полицейские.

Двое стражей порядка получили легкие ранения. Отметим, что после теракта на место прибыла президентская охрана.

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