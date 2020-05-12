Теракт в Афганістані: у числі загиблих є новонароджені

У числі загиблих в результаті сьогоднішнього теракту в Афганістані є двоє новонароджених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, терористи, замасковані під поліцейських атакували лікарні в столиці Афганістану, Кабулі. У результаті вони вбили 16 осіб, у тому числі двох немовлят з пологового будинку, керованого міжнародною гуманітарною організацією "Лікарі без кордонів".

Також РБК-Україна писало, що на початку березня в Кабулі відбулася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. Жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави" тоді стали як мінімум 32 людини.

Крім цього, раніше в Афганістані затримали ватажка місцевого осередку ІДІЛ, який відповідальний за недавній напад на храм сикхів у Кабулі, в результаті якого загинули 25 людей.