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Теракт в аеропорту Кабула може статися найближчими годинами, - Міноборони Британії

Автор: РБК-Україна

Теракт в аеропорту Кабула (Афганістан), через загрозу якого припинена евакуація, може відбутися найближчими годинами. Також є загроза атаки на центри, в яких проводиться оцінка біженців перед евакуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіппі, "похмура реальність" полягає в тому, що розвідка все більш впевнена в тому, що напад може статися в аеропорту Кабула або центрах, що використовуються для оцінки біженців.

У той же час він ствердно відповів на питання, чи може теракт в аеропорту Кабула відбутися найближчими годинами.

"В результаті цього (загрози теракту, - ред.) ми були змушені змінити рекомендації для мандрівників і рекомендувати людям не наближатися до аеропорту, а насправді - виїхати з аеропорту, знайти безпечне місце і чекати інструкцій", - зазначив Хіппі.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в аеропорту Кабула є реальна загроза терористичної атаки.

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АфганистанКабулТеракт