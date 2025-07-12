Теракт 11 сентября в США: суд отклонил сделку о признании вины для организатора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Сделка позволила бы Мохаммеду и другим соучастникам признать себя виновными в обмен на избежание смертной казни.

Судьи в Вашингтоне, округ Колумбия, большинством голосов отклонили такое соглашение.

Мохаммед обвиняется в организации и руководстве терактами 11 сентября 2001 года в США, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр. Он был арестован в 2003 году. С тех пор он содержится в тюрьме Гуантанамо.

Соглашение о признании вины обсуждалось в течение двух лет. Оно было одобрено военными прокурорами и представителем Пентагона. Досудебные слушания длятся уже более десяти лет.

После ареста в Пакистане в 2003 году Мохаммед провел три года в секретных тюрьмах ЦРУ, где его 183 раза подвергали имитации утопления, а также применяли другие методы допроса, в том числе, лишение сна и принудительное обнажение.

В июле прошлого года администрация президента США Джо Байдена объявила, что заключила соглашения с Мохаммедом и тремя другими обвиняемыми, однако позже оно было отменено.