Теракт 11 сентября в США: суд отклонил сделку о признании вины для организатора
Федеральный апелляционный суд отклонил соглашение о признании вины обвиняемому в организации терактов 11 сентября в США Халиду Шейху Мохаммеду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Сделка позволила бы Мохаммеду и другим соучастникам признать себя виновными в обмен на избежание смертной казни.
Судьи в Вашингтоне, округ Колумбия, большинством голосов отклонили такое соглашение.
Мохаммед обвиняется в организации и руководстве терактами 11 сентября 2001 года в США, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр. Он был арестован в 2003 году. С тех пор он содержится в тюрьме Гуантанамо.
Соглашение о признании вины обсуждалось в течение двух лет. Оно было одобрено военными прокурорами и представителем Пентагона. Досудебные слушания длятся уже более десяти лет.
После ареста в Пакистане в 2003 году Мохаммед провел три года в секретных тюрьмах ЦРУ, где его 183 раза подвергали имитации утопления, а также применяли другие методы допроса, в том числе, лишение сна и принудительное обнажение.
В июле прошлого года администрация президента США Джо Байдена объявила, что заключила соглашения с Мохаммедом и тремя другими обвиняемыми, однако позже оно было отменено.
Трения Трампа и спецслубж США
Между президентом США и американскими спецслужбами возникли трения из-за обнародования секретных данных, идущих вразрез с политическими планами Дональда Трампа.
Последний раз американские разведывательные службы реформировали в 2004 году – после провалов, приведших к терактам 11 сентября 2001 года в отношении Башен-близнецов в Нью-Йорке. С тех пор эта сфера кардинально изменилась из-за прогресса технологий и изменения ситуации в мире. Поэтому пришло время новых реформ.
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