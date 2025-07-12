ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Теракт 11 сентября в США: суд отклонил сделку о признании вины для организатора

Суббота 12 июля 2025 04:35
UA EN RU
Теракт 11 сентября в США: суд отклонил сделку о признании вины для организатора Фото: суд в США отклонил сделку организатору теракта 11 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Федеральный апелляционный суд отклонил соглашение о признании вины обвиняемому в организации терактов 11 сентября в США Халиду Шейху Мохаммеду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сделка позволила бы Мохаммеду и другим соучастникам признать себя виновными в обмен на избежание смертной казни.

Судьи в Вашингтоне, округ Колумбия, большинством голосов отклонили такое соглашение.

Мохаммед обвиняется в организации и руководстве терактами 11 сентября 2001 года в США, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр. Он был арестован в 2003 году. С тех пор он содержится в тюрьме Гуантанамо.

Соглашение о признании вины обсуждалось в течение двух лет. Оно было одобрено военными прокурорами и представителем Пентагона. Досудебные слушания длятся уже более десяти лет.

После ареста в Пакистане в 2003 году Мохаммед провел три года в секретных тюрьмах ЦРУ, где его 183 раза подвергали имитации утопления, а также применяли другие методы допроса, в том числе, лишение сна и принудительное обнажение.

В июле прошлого года администрация президента США Джо Байдена объявила, что заключила соглашения с Мохаммедом и тремя другими обвиняемыми, однако позже оно было отменено.

Трения Трампа и спецслубж США

Между президентом США и американскими спецслужбами возникли трения из-за обнародования секретных данных, идущих вразрез с политическими планами Дональда Трампа.

Последний раз американские разведывательные службы реформировали в 2004 году – после провалов, приведших к терактам 11 сентября 2001 года в отношении Башен-близнецов в Нью-Йорке. С тех пор эта сфера кардинально изменилась из-за прогресса технологий и изменения ситуации в мире. Поэтому пришло время новых реформ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом