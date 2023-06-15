RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тепловая генерация просит НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке

Фото: терловая генерация просит НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Представители тепловой генерации обратились в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и просят ее отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публичные слушания, проводимые НКРЭКУ.

По словам исполнительного директора "Донбассэнерго" Олега Ларионова, сейчас в часы дефицита украинская энергосистема не импортирует электроэнергию, а получает аварийную помощь, свидетельствующую о проблемах на рынке. Он подчеркнул, что именно ценовые ограничения не позволяют импортировать, когда это необходимо.

"Тот уровень прайс-кепов, которые предложила комиссия, не достаточен. При предыдущих прайс-кепах тепловая генерация уже два года работает в убыток. Поднятие предыдущих прайс-кепов на индекс инфляции, а при этом еще и увеличилась наша себестоимость, это не приведет ни к чему и мы останемся в убытках", - сказал он.

Он также добавил, что это приводит к недофинансированию ремонтных кампаний оборудования тепловой генерации.

"Наше предложение - отмена прайс-кепов, как нижнего, так и верхнего", - подчеркнул Ларионов.

В то же время генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев добавил, что в его компании не осталось ни одной станции, которая не была бы атакована россиянами. Он добавил, что даже производящие электроэнергию энергоблоки работают сейчас в аварийных условиях.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня этого года. В то же время, 8 июня регулятор провел заседание, на котором пересмотрел размер ценовых ограничений на рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News