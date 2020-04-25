Тепло і волога скорочує період напіврозпаду коронавірусу, - дослідження

Вірус COVID-19 сильно втрачає свої властивості під впливом тепла, сонячного світла і вологи. Про це свідчать дані американських вчених, дослідження яких представили в Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Результати дослідження підтверджують гіпотези науковців з усього світу, що коронавірус, як і інші віруси, вразливий до сонячного світла і тепла.

Період напіврозпаду частин вірусу скорочувався в лабораторних умовах по мірі збільшення температури та вологи.

"Отже, якщо ми подивимося на 18-годинний період напіврозпаду, те, що ви в основному говорите, це те, що кожні 18 годин життя вірус зменшується вдвічі. Тому якщо ви почнете з тисячі частинок вірусу, то через 18 годин він знизиться до 500, через 18 годин після цього знизиться до 250, і так далі, і так далі", - пояснив виконувач обов'язків секретаря наук і технологій Департаменту внутрішньої безпеки США Вільям Брайан.

За даними вчених, процес можна знизити з 18 годин до майже 1,5 хвилини, якщо поступово підвищувати температуру і додати ультрафіолет, який приходить з сонячним світлом.

"В умовах, які ми тестували на сьогодні, вірус краплинах слини найкраще виживає в закритих і сухих умовах. ... Вірус швидше за все вмирає при наявності прямих сонячних променів... Підвищення температури та вологості в потенційно забруднених приміщеннях знижує стабільність вірусу. І може стягуватися додаткова турбота про сухі середовища, не схильні до впливу сонячного світла", - зазначив він.

За словами Брайана, дослідження проводилися в лабораторних і контрольованих умовах. Умовний вірус на поверхнях дитячого майданчика, яка піддається прямому впливу сонячних променів, швидко помре, але в тіні може жити трохи довше.

"Для нас було б безвідповідально сказати, що літо вб'є вірус", - сказав Брайан.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу, а загальне число інфікованих становить 8125 людина. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких два медики.

Також РБК-Україна писало, що у світі, станом на ранок 25 квітня, зафіксовано 2 831 915 випадків інфікування COVID-19 з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися. Найбільше жертв і хворих у США.