RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тепло, как весной, на севере местами дождь: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 20 декабря, ожидается тёплая погода, прогреет до +7. На севере местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

На дорогах северо-восточной части местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем +2+7° тепла, в Карпатах в течение суток около 0.

Погода в Киеве и области

В столице сегодня облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем +2+7 тепла, в Киеве +5+7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Впрочем, прогноз еще может измениться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве