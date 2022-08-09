"Відтепер ЗСУ дістають і туди". У Генічеську вранці вибухнув склад з боєприпасами росіян

В окупованому Генічеському районі (Херсонська область), який межує з Кримом, вранці 9 серпня прогриміли вибухи. У регіоні здетонував ворожий склад з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
Генічеський район знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом.
Нагадаємо, вчора ЗСУ за день на південному напрямку знищили 23 солдати армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", а також п'ять машин.
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